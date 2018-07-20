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Лучше бы ты остался в Штатах - Бейсекеев о Тене

Ты ушел в лучший мир, друг - режиссер.

Фото : bnews.kz20 июля 2018, 12:49

Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев опубликовал пост в Instagram, в котором выразил сожаление о том, что Денис Тен не остался жить в США, передает Zakon.kz.

"Никогда не забуду наши прогулки и беседы. Лучше бы ты остался там, в Штатах. Ты ушел в лучший мир, друг. Все планировали снять фильм. Прости", - подписана фотография.


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