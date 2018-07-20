Какие проблемы с законом имел подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

Ранее на счету уроженца Жамбылской области, подозреваемого в убийстве Дениса Тена, уже было административное нарушение.

Всплыли некоторые подробности о личности одного из задержанных по делу об убийстве знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает МИА "Казинформ".

Как стало известно из неофициальных источников, 24-летний Нуралы Киясов, уроженец села Мерке, в 2017 году три раза имел дело с правоохранительными органами.

Так, в январе прошлого года он был задержан за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения, и Меркенский суд лишил его водительских прав на три года. В феврале он привлекался уже по уголовному делу за совершение кражи. Ему инкриминировалось два эпизода по кражам аккумуляторов и проигрывающих устройств из автомашин. Но в ходе суда была достигнута договоренность о возмещении ущерба, пострадавшие простили вора и суд ограничился административным наказанием, без лишения свободы.

И в третий раз в течение одного только 2017 года Нуралы Киясов участвовал в судебных разбирательствах по своей задолженности микрофинансовой организации, которой он задолжал более 144 тыс тенге.

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице. Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

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