Volkswagen Golf снес разделитель на оживленном проспекте Алматы

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Алматы произошло ДТП с участием Volkswagen Golf, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, восточнее улицы Тлендиева. По словам очевидцев, водитель Golf ехал по проспекту по правому ряду. Слева от него двигалась фура. На ходу у немецкой иномарки оторвало правое заднее колесо. Volkswagen занесло, автомобиль зацепил фуру и он завертелся на дороге. В конце-концов легковушка врезалась в разделитель. Стоит отметить, что основание разделителя практически сгнило. К месту прибыли соответствующие службы, которые займутся разделителем.

К счастью, никто не пострадал.

После оформления ДТП фура уехала, а водитель Volkswagen Golf остался ждать эвакуатора.

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