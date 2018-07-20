За отчетный период в районе было совершено два убийства, одно из которых удалось раскрыть сразу, второе - в течение суток.

В Бурлинском районе ЗКО снизилось количество правонарушений и преступлений. Об этом на пресс-конференции по итогам полугодовой деятельности отдела внутренних дел Бурлинского района сообщил его начальник Даурен Утегулов.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений – 100%

В ходе мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан, на 10,4% (с 393 до 352) снизилось количество зарегистрированных правонарушений. Наблюдается спад и в совершении тяжких и особо тяжких преступлений - на 31,6%. А их раскрываемость достигла 100%.

На 13,7% снизилось количество преступлений средней тяжести. На 14% - преступлений небольшой тяжести. Раскрываемость преступлений небольшой тяжести также возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 93,9% (в прошлом году - 86,1%).

Вместе с тем, в 2,7 раза увеличилось количество умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью, но при этом их раскрываемость составила 100%.

За отчетный период в районе было совершено два убийства, одно из которых удалось раскрыть сразу, второе - в течение суток.

Чужое не брать!

Львиная доля деятельности сотрудников ОВД района направлена на раскрытие преступлений, связанных с кражами чужого имущества. Здесь и случаи скотокрадства, угон автомобилей, кража мобильных телефонов, квартирные кражи и многое другое.

Начальник РОВД Даурен Утегулов подробно остановился на случаях скотокрадства, отметив, что за отчетный период количество подобных краж увеличилось обратно пропорционально их раскрываемости. Часто кража скота происходит с вольного выпаса – 9 случаев. И лишь в двух случаях кража произошла из хозпостроек. Ситуация усугубляется тем, что владельцы проверяют и пересчитывают скот от случая к случаю, поэтому заявления о пропаже подаются несвоевременно, зачастую, когда утеряны почти все следы. Кроме этого хозяева не регистрируют свой скот в уполномоченных органах, не таврируют, не используют возможности GPS систем и не пользуются услугами чабанов, экономя таким образом незначительные средства, в конечном результате несут колоссальные убытки.

За первое полугодие текущего года на 26,3% снизилось количество краж сотовых телефонов. Руководство РОВД обратилось с просьбой к населению быть бдительными по отношению к своим средствам связи, так как в первую очередь данный вид преступления совершается по небрежности самих потерпевших. Зачастую сотовые телефоны оставляют без присмотра на лавочках или на столах в местах массового скопления людей, тем самым побуждая злоумышленников на совершение преступления.

На 18,9% снизилось количество квартирных краж. Как отметил глава РОВД, основная масса таких краж случается путем подбора ключей. Поэтому населению следует позаботиться об охране своего имущества, и обратить внимание на качество своих дверей, замков. Большую роль в профилактике квартирных краж играют и камеры видеонаблюдения.

Несмотря на рост преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспорта (с 8 до 10 случаев), их раскрываемость составила 100%, т.е. все транспортные средства найдены и возвращены владельцам, а преступники привлечены к уголовной ответственности.

- Сегодня на территории г. Аксай функционируют пять автостоянок вместимостью 70-80 автомашин, тогда как по району зарегистрировано более 14 тысяч единиц автотранспорта. Налицо нехватка охраняемых автостоянок. Поэтому в рамках Программы по противодействию кражи чужого имущества нами проведены две рабочие встречи с председателями КСК, во время которых сотрудники АО «Казахтелеком» провели презентацию «облачного» наблюдения. Подробнее об этом расскажет специалист этой компании, - отметил Даурен Бахтыгалиевич.

К тому же по инициативе акима района Санжара Алиева совместно с районным акиматом прорабатывается вопрос об установке до конца текущего года порядка 672 видеокамер в г. Аксай и с. Бурлин. Представители ТОО «КоркемТелеком» на территории района провели необходимые исследования, в данное время готовится проектно-сметная документация.

ПДД - для всех!

За первую половину текущего года на дорогах района зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия (2017 г. - 4), в которых погибло - 2 (2017 г. – 4) и ранено 8 человек (2017 г. – 13).

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение водителями скоростных режимов движения, нарушение правил проезда перекрестков.

В настоящее время в целях профилактики и не допущения дорожно-транспортных происшествий запущены дневные автопатрули на трассах Аксай-Бурлин, Аксай-Приуральное и Аксай-Шынгырлау.

Как было озвучено ранее, представителями компании «КоркемТелеком» рассматривается возможность установки скоростемеров на всей протяженности трассы Аксай-Бурлин, трассы Уральск-Илек, по территории Бурлинского района в направлениях Аксай-Шынгырлау и Аксай-Жымпиты, к тому же на выезде из г. Аксая будет установлена система «Поток», которая, по словам главы РОВД, призвана дисциплинировать водителей, и будет способствовать уменьшению ДТП.

Киберпреступники не дремлют

Наиболее распространенный вид правонарушений – мошенничество. За отчетный период на территории Бурлинского района было зафиксировано 22 случая. И почти половина из них совершена с использованием инновационных технологий. К слову, такие преступления в последнее время совершаются все чаще. Поэтому Даурен Утегулов призвал население пользоваться услугами проверенных интернет-ресурсов. Так как ставшая популярной онлайн-торговля на сайтах является отличной возможностью для незаконного обогащения злоумышленников. Зачастую доверчивые граждане собственноручно, сами того не ведая, перечисляют незнакомцу свои сбережения. Раскрываемость таких преступлений осложняется тем, что в большинстве случаев правонарушители находятся за пределами Казахстана.

Облачное видеонаблюдение в деле

На пресс-конференции начальник ОВД района Даурен Утегулов не раз говорил о преимуществах камер видеонаблюдения в деле раскрытия преступлений. На брифинг был приглашен начальник участка по работе с клиентами АО «Казахтелеком» Виктор ПЕТРЕНКО, который представил журналистам новую услугу компании в обеспечении безопасности граждан и их имущества. По словам специалиста, услуга «облачного» видеонаблюдения обладает рядом преимуществ перед обычными видеокамерами. Во-первых, их камеры удерживают злоумышленников от совершения преступлений, т.е. дают понять, что все действия будут зафиксированы, желание проникнуть в дом или завладеть чужим имуществом не останется незамеченным. Во-вторых, улучшенные технические свойства камер позволяют увеличить раскрываемость преступлений с минимальными временными затратами. В-третьих, облачное видеонаблюдение способствует снижению ложных претензий, и помогает выявить, к примеру, недобросовестных жильцов, оставляющих мусор у подъезда, или дворников, некачественно выполняющих свою работу. И, в-четвертых, эта система позволяет вести наблюдение за объектом не только через компьютер дома или на работе, но и по мобильному телефону, установив специальное приложение.

Работы по установлению подобных видеокамер в г. Уральск начались в прошлом году. В этом году из поступающих 156 видеокамер принято решение на г. Аксай выделить 66. На один подъезд устанавливаются по две камеры, т.е. на начальном этапе будут охвачены 33 подъезда. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос об увеличении их количества.

Что примечательно и выгодно для пользователей этой услуги – компания «Казахтелеком» закупает и устанавливает камеры за счет собственных средств. А ежемесячная абонентская плата зависит от количества подключенных квартир в подъезде. Клиентам предлагаются три тарифных плана: при подключении от 8 до 14 квартир абонплата составит 500 тенге с квартиры; от 15 до 20 квартир – 350 тенге; от 20 и выше – 300 тенге.

Высокое разрешение камер позволяет фиксировать действия на расстоянии порядка 30 метров. Срок архивации данных – от 7 до 30 дней.

Как отметил представитель АО «Казахтелеком», на начальном этапе при установлении камер приоритет будет отдаваться 9-этажным домам с наибольшим количеством подъездов.

Сейчас совместно с КСК проходит работа по отбору домов для реализации этого проекта в пилотном режиме.

Гулжанат Жубаниязова.

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