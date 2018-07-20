Главный архитектор Москвы высказался об алматинской белке

Он считает, если белка создала такой резонанс, что ей нужно сказать спасибо.

Фото : Zakon.kz

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал своё мнение о новом алматинском арт-объекте, передаёт корреспондент Bnews.kz. "Могу сказать первое впечатление, белка смешная и это неплохо. Однако, хорошо бы, чтобы у каждой инсталляции было какое-то объяснение и история. Белка сама по себе забавная, прикольная, но хорошо бы, чтобы за ней был какой-то рассказ. Допустим, в России в городе Орел поставили огромного орла тоже из материала типа соломы. А здесь не знаю. Наверное, есть какое-то объяснение. Просто сложно судить. Выглядит она вполне возможно", - Сергей Кузнецов. Читайте также: Гигантская белка появилась в Алматы Спикер считает большим плюсом, что белка стала предметом споров и обсуждений в обществе. "Я могу точно сказать, что у меня скорее положительное, просто потому вы задали мне этот вопрос. Это все обсуждают. А значит, белка сделала город на шаг дальше к его популярности, считаю, это хорошо. По крайней мере, пиар-повод случился. Знаете, у нас в Москве был гигантский скандал, когда такой огромный чемодан модного парижского дома Louis Vuitton поставили на Красной площади. Это увидели многие люди в мире. Казалось бы, временная инсталляция сделала Москву предметом обсуждения в мировом контексте на какой-то период времени, что, я считаю, хорошо для города. Тогда быстро пришли российские ура-патриоты, сказали – "Мы не можем позволить, чтобы иностранный чемодан стоял в центре национальной идентичности, давайте его сломаем". Считаю, это глупая позиция. Зря сломали. Но, тем не менее, то, что он продержался там какое-то время, дало положительный эффект. Это не вопрос дизайна, а того, что он создал резонанс. Поэтому если белка делает резонанс, тогда скажите ей спасибо, значит, молодец белка", - рассказал архитектор. Кроме того, Сергей Кузнецов отметил, что инсталляции в современном мире приобретают новый смысл. "Мы все живем сегодня в презентации. Информационное пространство для многих стало значить даже больше, чем физическая. Мы во многом являемся заложниками потока информации, большой процент жизни проходит в социальных сетях. Поэтому вещи, которые заставляют вибрировать информационное поле, они важны для города. Инсталляции – это история из этой серии. Это то, что делает градус дискуссии, который нужен, иначе просто жить скучно. Если представить город, в котором нечего обсуждать, оттуда просто сбегут, потому что жить в нем скучно и люди захотят там, где что-то происходит. Поэтому мое мнение, что интересно делать не просто какие-то залипухи, над которыми люди будут смеяться, и это тоже информационный повод, но, может не очень хороший, а создавать какие-то шедевры, которые можно будет потом оставить надолго", - заключил он. Напомним, что эко-арт проект "Белка", установленный в центре Алматы, занесли в Книгу рекордов Казахстана.

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