Все курсанты академии гражданской авиации получат шанс налетать недостающие часы

Будущим летчикам хоть и выдали дипломы, однако не дали летные свидетельства.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал ситуацию с курсантами Академии гражданской авиации. Часть из недополучила летные свидетельства, остальные - проходили курс подготовки в скандально известной Training center part FCL, которая фигурировала в расследовании по факту многочисленных нарушений, передает Zakon.kz.

"Cегодня мы с МО РК и академией будем пересматривать образовательную программу. После того инцидента состоялись многочисленные проверки со стороны правоохранительных органов, а также министерства образования. И мы пересматриваем учебную программу и в части летной практики - тоже. С учетом того, что произошла трагедия (речь об инциденте с крушением самолета в 2017 году, за штурвалом которого был курсант, - Авт. ), курсанты академии не летали, потому что компания находилась под следствием. Сейчас этот вопрос улажен. Подписаны все документы в различных авиационных учебных центрах – в том числе Алматы, Караганда", - сказал Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

Как раз в данных учебных центрах будущие пилоты будут получать необходимые часы. Это касается первого, второго, третьего и четвертого курса. Студенты, которые не успели получить практику в Training center part FCL, получат летные часы в Болгарии и Испании.

"Есть вопросы с выпускниками прошлого года, которые летали с той компаний (речь о Training center part FCL, - Авт.), которая фигурировала в том инциденте. Им выданы дипломы, но не до конца выданы летные свидетельства. Сейчас КГА проводит все необходимые работы, чтобы они прошли все необходимые практики в Испании и Болгарии. Отправил туда специалистов нашего комитета, чтобы они прошли летную практику. После подтверждения властей этих государств, им будут выданы летные свидетельства", - добавил он.

Напомним, что после череды инцидентов алматинский авиационный учебный центр Training center part FCL проверила прокуратура. Компания Training center part FCL уже становилась фигурантом нескольких скандалов: только за последний год в Training center part FCL произошло несколько авиационных происшествий, а также несчастный случай с гибелью курсантов академии. Отметим, что компания имеет монопольное право принимать экзамены на получение свидетельства линейного пилота. В результате в КГА решили наладить работу по обучению лётного персонала и взять академию под своё ведомство.

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