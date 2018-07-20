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Касымбек прокомментировал расследование сошедшего с взлетной полосы борта Эйр Астаны

Министр рассказал о предварительной версии, в которой фигурирует и человеческий фактор.

Фото : соцсети20 июля 2018, 14:01

Самолет Эйр Астаны сошел со взлетно-посадочной полосы в мае 2018 года. До сих продолжается расследование инцидента. О некоторых предварительных моментах расследования инцидента рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

"Авиационные инциденты расследуются достаточно долгое время. Если ситуация с поездом в Шу, у нас расследование завершено, и мы свои материалы работы комиссии передали правоохранительным органам, в частности, в транспортную прокуратуру. То по этоиу инциденту с воздушным судном Эйр Астаны расследование еще идет. Предварительно могу сказать, что там есть человеческий фактор. Ошибка именно персонала", - сказал он на брифинге в СЦК.

Как пояснил министр, у комиссии до сих пор остались некоторые неразрешенные вопросы. Однако он отметил, что техника была полностью исправна.

"Есть определенные вопросы у комиссии. Техника навигационная в исправности, самолет тоже, были погодные, конечно, моменты. Любой такой инцидент складывается в совокупности из факторов. Здесь техника была в исправности, погодные условия были жесткие, но до и после него самолеты садились. Поэтому рассматривается этот вопрос, то есть (ошибка) пилота, диспетчерской службы", - добавил он.

22 мая в столичном аэропорту самолет авиакомпании "Эйр Астана" после посадки в 13:22, во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и получил повреждения. Воздушное судно отбуксировали на стоянку.

Шквальный ветер с дождем и градом обрушился на Астану во второй половине дня. В результате был причинен значительный материальный ущерб - упал кран, повреждена облицовка некоторых зданий, сорваны крыши и т.д. В скорую медицинскую помощь обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни.


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