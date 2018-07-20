В 2018 году в эксплуатацию будет сдана трасса Астана-Павлодар

Также в 2018 году туристам будет проще попасть в Баянаул.

Трасса Астана-Павлодар будет полностью сдана в эксплуатацию в 2018 году, заверил журналистов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«Была задержка. Там работала иранская компания на трех участках, они заключали договоры с нами в тенге, и после девальвации в 2016 году в период изменения курса компания финансово очень сильно пострадала и не смогла свои обязательства выполнить. Поэтому год шла работа по замене подрядчика. Поэтому только этот участок в районе Ерментау не был в прошлом году сдан. В этом году полностью будет участок сдан», - сказал Касымбек.

Помимо этого, в этом году будет сдана в эксплуатацию дорога от Павлодара до Баянаула для увеличения туристического потока в этот регион.

«Мы с акиматом области ведем эту работу, не только эта дорога. Мы планируем в следующем году туда запустить авиационное сообщение. (…) Там будет местный аэродром, и туда будут летать самолеты вместимостью 30-40 человек», - добавил министр.

Он сравнил популярность Баянаульской курортной зоны с востребованностью озера Алаколь в ВКО.

«Сейчас большой ажиотаж по билетам на Алаколь. В Алаколь уже более миллиона туристов в год отдыхает. Сейчас из Астаны долететь до Уржара примерно 12-13 тысяч тенге. Примерно такая же стоимость до Ушарала из Алматы или Астаны. Это востребовано, люди летают. Вот и в Баянауле будет аэропорт», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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