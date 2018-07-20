Туркестанцы всегда будут помнить своего спортивного кумира. Его имя останется в нашей памяти и сердцах - аким.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев выразил соболезнования семье Дениса Тена, передает пресс-служба акима области.

"Жители Туркестанской области шокированы гибелью Дениса Тена. Разум и сердца туркестанцев не желают верить в случившееся. Но трагедия произошла. И от этого никуда не деться. Страшная смерть - на самом взлете. 13 июня Денису исполнилось всего 25 лет. Трудно говорить об этой жемчужине не только казахстанского, но и мирового спорта в прошедшем времени.

Свою первую победу наш соотечественник одержал в 12 лет, выиграв чемпионат Казахстана по фигурному катанию в 2006 году. И это было началом его блистательной, завораживающей спортивной карьеры. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. Многократный победитель международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Денис Тен стал первым и единственным фигуристом в истории независимого Казахстана, победившим на Олимпийских играх-2014, где удостоился бронзовой медали. Он был гордостью страны, кумиром миллионов. Денис одним из немногих фигуристов-мужчин мира мог исполнять фигуру высшего пилотажа - вращение бильман. Талантливый, целеустремленный, удивительно трудолюбивый и обаятельный, он преуспел и в бизнесе. С 2013 года продюсировал ледовое шоу «Денис Тен и друзья», в котором принимали участие звёзды мирового фигурного катания.

Беда случилась днем в южной столице. И мы до последнего надеялись, что все не так трагично и что Дениса спасут.

Туркестанская область в скорби и печали. Шымкентцы несут цветы к ледовому дворцу. Интернет заполнен словами о непоправимой утрате.

Искренние соболезнования родителям выдающегося спортсмена, его родным и близким. Туркестанцы всегда будут помнить своего спортивного кумира. Его имя останется в нашей памяти и сердцах", - говорится в тексте.

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