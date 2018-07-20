Стоит ли хранить в долларах свои сбережения – экономист

По мнению эксперта, доллар будет расти и дальше, но для длительных накоплений предпочтение лучше отдать казахстанской валюте.

Почему дорожает доллар, насколько он вырастет к концу года, и стоит ли хранить в американской валюте свои сбережения? Своим мнением по этим вопросам с журналистом Zakon.kz поделился экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Сегодня на утренней торговой сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 346,51 тенге. То есть со вчерашнего дня «американец» вырос сразу на 0,96 тенге. При этом в обменниках доллар продают уже по курсу 347,5 тенге. И, похоже, это еще не предел.

«Я думаю, что до конца года цена доллара в Казахстане составит 350-360 тенге. Меньше, я думаю, вряд ли будет, но и выше, скорее всего, не поднимется. А дальше уже видно будет. Конечно, при этом волатильность определенная будет идти. Доллар время от времени будет немного снижаться или расти, находясь в этом коридоре», – считает А. Байганов.

По его словам, доллар целенаправленно укрепляется по отношению ко всем мировым валютам, потому что США в последнее время демонстрируют очень хорошие экономические показатели, и останавливаться на достигнутом явно не собираются.

«Экономика США идет в рост по многим направлениям. Этому способствуют проведенные там налоговые реформы, снижение импорта и замещение его своим производством, у них сейчас самый низкий за всю историю США уровень безработицы. Многие ожидали, что с приходом к власти Трампа, в США наступит хаос в экономике, но в целом пока отмечены лишь позитивные сдвиги. Исходя из этого, многие мировые эксперты-экономисты предполагают, что к концу года в США произойдет еще большее ужесточение монетарной политики. Ведь то, что Трамп говорит, он последовательно реализует», – отметил эксперт.

По мнению А. Байганова, если так пойдет дальше, то может произойти замедление роста мировой экономики. А это может привести к снижению спроса на нефть и резкому снижению цен на золото.

«Уже сейчас из-за того, что доллар начал укрепляться по отношению к остальным мировым валютам, золото стало дешеветь. Сейчас на валютном рынке Forex унция золота стоит порядка 1 220 долларов, а еще буквально 3-4 месяца назад она доходила до 1 300 долларов. С нефтью сейчас тоже ситуация непонятная. Официально нефти вроде бы не хватает, так как идет сокращение ее добычи. Но в тоже время имеется информация, что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, чтобы возместить недостаток нефти в мире, снизить спрос, а соответственно и цену», – отметил экономист.

Если же отойти от глобальных экономических трендов и задаться практическим вопросом: в чем все же хранить казахстанцам свои сбережения, то эксперт советует сделать упор на тенге. По его мнению, это будет гораздо выгоднее и надежнее, чем погоня за постоянно меняющимся курсом «американца».

«Сейчас физические лица, вкладывают свои деньги на депозиты банков второго уровня в среднем по 12% годовых. То есть, за полгода человек может заработать 6%. Например, положив в банк 100 тысяч тенге, он получит 6 000 чистой прибыли. А если эту же сумму в долларах держать, то есть порядка 300 долларов по нынешнему курсу в 347 тенге, то даже при максимальной цене доллара в 360 тенге, вкладчик дополнительно получит 3 900 тенге. Но ведь доллар может подняться не до 360, а скажем до 350-355 тенге. А в банке процентная ставка по долларовым депозитам почти нулевая. К тому же мы живем в Казахстане, и при совершении любой сделки нам придется конвертировать доллары в тенге. И при конвертации опять же потеряется определенный процент. В общем, я считаю, что деньги лучше хранить в тенге. Но не под матрасом их держать, а размещать на банковский депозит», – резюмировал А. Байганов.

Владимир Демидов

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