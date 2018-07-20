На востоке Казахстана мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Мать пострадавшей девочки попыталась забрать свое заявление, но суд встал на сторону ребенка.

Дело о насилии над несовершеннолетней разбирали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель одного из сел Восточного Казахстана, передает корреспондент Устинка LIVE.

Обвиняемый в растлении ребенка мужчина порядка восьми лет проживал в браке с матерью девочки. Помимо неродной дочери от первого брака жены, пара имеет двух совместных детей. Сам мужчина нигде официально не работает и перебивается случайными заработками. Инцидент, повлекший длительный тюремный срок для озабоченного отчима и психологическую травму для неокрепшей девочки, произошел третьего марта.

Пара отмечала знаменательную дату алкогольными напитками в гостях у соседей, когда мать начала беспокоиться за своих детей, которые остались дома одни. Женщина пыталась дозвониться до них, но трубку никто не брал. Тогда-то именинник и вызвался сходить домой. Обратно в гости мужчина вернулся уже не один, а с заплаканной падчерицей. На вопрос, что случилось, девочка ответила, что "папа" ее изнасиловал.

Позвав с собой девочку, мужчина на улице ударил ее по лицу и заставил опуститься на четвереньки… Спустя месяц следственных действий, мать потерпевшей попыталась забрать заявление на супруга, а в суде просила не лишать его свободы, мотивируя тем, что он содержит их семью. Также она отказалась и от дачи показаний в суде.

Подсудимый свою вину в содеянном так и не признал. Тем не менее, его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в учреждении максимального уровня безопасности (строгий режим). Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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