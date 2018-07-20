Год без Честера: 20 июля не стало лидера Linkin Park

41-летний музыкант свел счеты с жизнью в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии.

Год назад, 20 июля 2017 года в Калифорнии покончил жизнь самоубийством вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон.

41-летний музыкант свел счеты с жизнью в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии.

«Я пришел к такой точке в жизни, когда я подумал: я могу сдаться и, черт возьми, умереть, или же я буду сражаться за то, чего я хочу. Я решил сражаться. Я хотел, чтобы у меня были хорошие отношения с людьми. Я хотел любить людей, которые меня окружают. Я хотел наслаждаться работой. Я хотел наслаждаться ролью отца, дружить с людьми и вообще просыпаться по утрам. Потому что мне это дается тяжело», — рассказал Честер музыкальному обозревателю Уиллу Лавину в мае, за два месяца до смерти.

Беннингтон в последние годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Также он заявлял, что хотел совершить самоубийство из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

«Свет включен, но нет никого дома. Вы говорите мне, что я не могу понять, но вы мне и шанса не даете. Правда в том, что ты превращаешься в кого-то другого. Продолжаешь бежать, будто падает небо. Я могу шептать, могу кричать, но я знаю – я говорю сам с собой» — поет Честер в одной из своих последних песен Talking to Myself.

Вокалист был дважды женат, имел шестерых детей: Тайлер (12), Лила (7) и Лили (7), которые родились в браке с Талиндой Бентли и усыновленные в первом браке: Джейми (22), Исаии (20) и Дрэйвен (16).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!