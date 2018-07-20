В СКО задержан грабитель, совершивший нападение на АЗС

Грабитель разбил окно в служебное помещение и избил женщину-оператора.

Нападение на одну из городских автозаправочных станций раскрыли полицейские Петропавловска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Как сообщили в полицейском ведомстве, нападение произошло после окончания рабочего дня. Преступник, разбив окно, проник в служебное помещение и напал на работницу АЗС, которая пересчитывала выручку. Добычей налетчика стали 500 тысяч тенге, а женщина получила телесные повреждения.

Для раскрытия преступления был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Петропавловска.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 191 Уголовного Кодекса РК «Грабеж». Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По мнению полицейских, совершению преступления способствовало несоблюдение элементарных мер безопасности хозяевами АЗС.

«В данном случае условия для совершения преступления возникли из-за целого ряда недочетов, включая простые стеклопакеты и отсутствие круглосуточной охраны. Владельцам автозаправочных станций, ломбардов, букмекерских контор и других бизнес-объектов следует помнить, что их предприятия относятся к «зоне риска», и принимать меры по укреплению их защищенности, установлению надежных систем видеонаблюдения» - сказал начальник отдела криминальной полиции УВД г. Петропавловска Руслан Сыздыков.

Всего с начала года в Северо-Казахстанской области совершено 72 грабежа. Раскрыто 65.

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