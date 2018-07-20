О встрече с подозреваемым в убийстве Тена рассказал депутат

Скупщиков краденного надо привлекать к уголовной ответственности по такой же статье и с такими же тюремными сроками, как и тех, кто совершил воровство - Кудайберген.

Казахстанский бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген рассказал о встрече с подозреваемым в убийстве Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Кудайберген направился на место трагедии вместе со своим другом, чтобы возложить цветы.

"После молитвы и минуты молчания мы уже хотели уехать, как вдруг увидели огромное количество полицейских, прокуроров и...убийцу Дениса в наручниках, в окружение отряда СОБР. Его привезли на место преступления. Люди, которые приехали также возложить цветы, в сердцах и от горя кричали: "Убийца!", "Да, чтобы ты сдох!", "Как тебя носит земля!". Убийца шел и плакал, прикрывая лицо листом бумаги формата А4...Следователь спрашивал все в деталях, убийца отвечал, хотя хотел просто молчать", - написал в Instagram Кайрат Кудайберген.

Он напомнил, что во время работы в милиции он видел настоящих убийц и грабителей рецидивистов.

"Этот же худощавого телосложения был мелким вором. Я не знаю о чем он думал занося нож, но мне кажется точно не об убийстве юного таланта. Но преступление совершено и убийца должен ответить по всей строгости закона. Два этих пацана 100% работали и раньше, и промышляли этим не первый день, и каналы постоянного сбыта у них тоже поставленные", - сообщил он.

По мнению Кудайбергена, скупщиков краденного надо привлекать к уголовной ответственности по такой же статье и с такими же тюремными сроками, как и тех, кто совершил воровство.

"Стоимость зеркал оценили в 40 000 тг. 40 000 тг. стоила жизнь Дениса Тена. И я надеюсь, что эти злосчастные 40 000 тг. станут импульсом для перемен сознания нашего общества и приведут его наконец к нулевой терпимости, даже к самым мелким преступлениям. Сегодня у мусульман священная пятница, у евреев Шабат и весь мир, несмотря на разницы в религии, будет просить у Всевышнего, чтобы он принял душу Дениса в рай. Так, даже после своей смерти, Денис объединяет весь мир. Покойся с миром, дорогой братик!" - заключил он.

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