Об электронном декларировании рассказали в ДГД Астаны

Электронное декларирование дает возможность подать таможенную декларацию и произвести таможенную очистку товаров не выходя из дома, офиса и из любой точки мира, при наличии логина и ЭЦП.

С 1 апреля 2018 года в Казахстане введена в эксплуатацию подсистема «Таможенное декларирование» по всем таможенным процедурам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомства.

«Информационная система «Астана - 1» разработана в соответствии с нормами Всемирной торговой организации, международными стандартами и передовой практикой, призвана способствовать сокращению количества документов, времени обработки информации и упрощению таможенных формальностей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, электронное декларирование дает возможность подать таможенную декларацию и произвести таможенную очистку товаров не выходя из дома, офиса и из любой точки мира, при наличии логина и электронной цифровой подписи.

При этом указывается, что введенный с 1 января 2018 года Таможенный кодекс РК ориентирован преимущественно на электронный документооборот, где таможенное декларирование в электронной форме имеет приоритет над декларированием с использованием бумажного носителя.

В этой связи, одним из преимуществ электронного декларирования является возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией декларации и выпуском товаров, информационными системами автоматически, без участия должностного лица таможенных органов.

При этом подача таможенной декларации в электронном виде осуществляется без представления документов, на основании которых она заполнена.

Процедура и условия проведения таможенного контроля на этапе таможенной очистки также исключают участие должностного лица и основываются исключительно на результатах автоматической системы управления рисками (К примеру: Таможенные органы вправе потребовать представление участником ВЭД документов только в том случае, если система управления рисками выявила наличие каких-то рисков, которые необходимо подтвердить, либо наоборот - опровергнуть путем представления документов").

Предусмотренный электронным декларированием автоматический выпуск – подразумевает, что информационная система будет производить анализ (форматно-логический контроль) информации и в случае отсутствия рисков нарушения, информационная система в автоматическом режиме будет осуществлять выпуск товаров. Это прорывное явление, по сути, переход на новый уровень взаимоотношений между таможенными органами и бизнес-сообществом, поскольку подразумевает работу на определенном доверии. Соответственно и сама система управления рисками таможенных органов претерпела значительные изменения в сторону модернизации, а также перехода от товароориентированного к субъектно-ориентированному подходу.

«Уже сегодня в связи с введением электронного декларирования фактическое время таможенного оформления при импорте составляет не более 5-ти секунд при отсутствии срабатывания системы управления рисками. Цифровые технологии уже дали ряд преимуществ: упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услугам и введение электронного декларирования, что является еще одним шагом для появления новых возможностей в прогрессивном экономическом росте, повышении конкурентноспособности экономики и улучшения качества жизни», - рассказали в ДГД.

Указывается, что положительную оценку о работе системы дали не только участники ВЭД и таможенные представители (нет необходимости стоять в очереди, общения с сотрудником, приезда в центр оформления), но и сами сотрудники департамента.

Так ответственность за таможенное оформление, правильность уплаты таможенных платежей и налогов, применения запретов и ограничений несет на себе информационная система «Астана-1».

ИС «Астана-1» является многофункциональной и комплексной системой. Наряду с автоматическим выпуском товаров и возможностью подачи декларации из дома или офиса немаловажным преимуществом является то, что система предоставляется в пользование на безвозмездной основе, что значительно сокращает финансовые и временные издержки участников ВЭД. Также стоит отметить, что с введением ИС «Астана-1» нет необходимости приходить в таможенный орган, чтобы забрать товар, так как владельцы складов временного хранения также зарегистрированы в информационной системе и могут видеть статус товаров – выпущены ли они в свободное обращение.

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