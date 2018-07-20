Руководство трудовой инспекции привлекли к ответственности в Актюбинской области

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 2 227 работниками на сумму 328 млн тенге.

В Актюбинской области правоохранительные органы привлекли к ответственности начальников в инспекции труда за массовые нарушения трудовых прав на предприятиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«Проверкой в деятельности таких крупных предприятий области, как АО «СНПС-Актобемунайгаз», ДГОК АО ТНК «Казхром», ТОО «СНПС-Актобинская транспортная компания», ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» и ТОО «ККБК Великая стена» установлены многочисленные нарушения трудовых прав сотрудников. Органами внутренних дел начато досудебное производство, заместитель руководителя инспекции труда и начальники двух отделов привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом защищены конституционные права более двух тысяч работников, у которых неправомерно удерживались суммы с заработной платы, не выделялись спецсредства по охране труда и гигиене, не обеспечены единые условия предоставления трудовых отпусков.

Также установлен факт укрытия руководством ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» получения производственной травмы, по которому установлена 100-процентная вина работодателя и обеспечена выплата компенсации.

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 2 227 работниками на сумму 328 миллионов тенге.

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