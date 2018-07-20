Маулен Ашимбаев: Надо приобщать молодежь к чтению книг

Надо читать книги, которые способствуют личностному росту. Такие книги мы будем сами рекомендовать - Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев призвал молодежь больше работать над собой и читать книги, которые способствуют личностному росту. Об этом первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" сказал во время посещения нового коворкинг-центра, открытого на базе научной библиотеки Шымкента.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в последние годы казахстанским библиотекам уделялось крайне мало внимания. И многие из них, к сожалению, находятся в плачевном состоянии. Поэтому, по его словам, и был инициирован партийный проект по модернизации книгохранилищ.

- Очень важно в современном мире молодым людям быть образованными, грамотными. Молодые люди должны много работать над собой, потому что живем в эпоху конкуренции. Поэтому именно наши центры, мы надеемся, будут способствовать развитию, саморазвитию нашей молодежи. И надо приобщать молодых людей читать книги, читать хорошие книги, читать книги, которые способствуют их личностному росту. Такие книги мы будем сами рекомендовать, будем работать над тем, чтобы пополнять книжные фонды наших библиотек, - отметил Маулен Ашимбаев.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" подчеркнул, что проект по модернизации библиотек в современные центры знаний будет способствовать распространению культа знаний, культа образованности в Казахстане, что является одним из важных условий для развития государства.

Еще одним объектом посещения стал местный IT-центр, открытый на базе Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова. В рамках реализации партийного проекта центр начал работу по подготовке IT-cпециалистов. Ежегодно здесь планируется обучать порядка 40 человек.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» подчеркнул, что через подобные центры будет осуществляться подготовка кадров для «умной экономики» и открываемых в рамках партпроектов IT-классов. Кстати, несколько из них работают для школьников в летнее время на базе Южно-Казахстанского государственного педагогического университета.

Ключевым событием рабочей поездки стало участие в конференции Шымкентского городского филиала партии. Здесь были обсуждены вопросы модернизации партии, общественный контроль за реализацией Пяти социальных инициатив Президента, также на конференции был избран председатель городского филиала партии «Нұр Отан». Им стал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

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