В Кызылординской области ребенка изнасиловали и убили
Девочку насильник пристукнул кирпичом.
Фото : © AP Photo / Peter Dejong20 июля 2018, 18:26
В Кызылординской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки, передает Sputnik Казахстан.
"Житель поселка Шалкия Жанакорганского района подозревается в изнасиловании и убийстве. Досудебное расследование начато 18 июля. По подозрению в совершении преступления задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания", — сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.
Сведения досудебного расследования не разглашаются, однако в средствах массовой информации прошла информация о том, что девочка была изнасилована, а затем убита в собственной квартире ударом кирпича. Преступник пробрался в дом, когда жертва находилась дома одна.
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