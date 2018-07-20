В Кызылординской области ребенка изнасиловали и убили

Девочку насильник пристукнул кирпичом.

В Кызылординской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки, передает Sputnik Казахстан.

"Житель поселка Шалкия Жанакорганского района подозревается в изнасиловании и убийстве. Досудебное расследование начато 18 июля. По подозрению в совершении преступления задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания", — сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.

Сведения досудебного расследования не разглашаются, однако в средствах массовой информации прошла информация о том, что девочка была изнасилована, а затем убита в собственной квартире ударом кирпича. Преступник пробрался в дом, когда жертва находилась дома одна.

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