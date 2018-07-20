Спортсмены и представители общественности собрались в Ледовом дворце для возложения венков.

В Уральске почтили память Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня спортсмены и представители общественности собрались в Ледовом дворце для возложения венков. Состоялся траурный митинг, на котором почтили память Дениса Тена.

«Это большая трагедия для всего Казахстана. Денис Тен был не только выдающимся спортсменом, но и одним из приносящих пользу стране и обществу современников. Мы сильно опечалились, узнав о его гибели. Трудно смириться со смертью того, с кем мы, спортсмены, встречались и общались. Три года назад, 5 апреля 2015 года, Денис Тен приехал на Республиканский форум «Молодежь за сильный Казахстан!», прошедший в Уральске с участием Главы государства. Мы тогда встретились с ним. Кто тогда думал, что через три года жизнь прославленного спортсмена оборвется таким образом. Мы, спортсмены Приуралья, выражаем свои соболезнования семье Дениса Тена, его родственникам, всем болельщикам. Мы никогда не забудем Дениса Тена», - сказал четырехкратный чемпион мира по самбо, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Ерболат Байбатыров.

Отметим, во время упомянутого форума стало известно, что дед известного фигуриста учился в Уральском педагогическом институте (сейчас Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Отемисова).

Денис Тен написал об этом на своей странице в Инстаграме:

«Когда проходил чемпионат мира в Шанхае, меня пригласили на форум в Уральске. Узнав, что я еду в Уральск, бабушка раскрыла интересный факт из истории нашей семьи. Оказывается, мой дедушка окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Отемисова. Я дедушку не видел. Но, как говорят видевшие его, я очень похож на деда. И внешность, и движения, и речь, даже подпись - все как у деда. Встречи с Президентом всегда вдохновляют. Кроме того, на меня произвело особое впечатление посещение университета. Какое счастье пройти там, где бывал дедушка, зайти в аудиторию, где он учился! Мне показали документы и справки о том, что он здесь учился. Настоящие исторические свидетельства. Выражаю благодарность уральцам за их гостеприимство, теплый прием, желаю городу и дальше расти и цвести».

И еще он сказал на форуме:

«Такие мероприятия с участием Главы государства имеют большое значение для воспитания молодежи в духе патриотизма. Благодаря упорному труду Лидера нации Казахстан за годы независимости добился больших успехов во всех сферах. В том числе и в сфере спорта, особенно успешно развивается фигурное катание. Казахстанские спортсмены многого добились. Я сам приехал в Уральск с чемпионата мира в Китае с бронзовой медалью. Президент в нас верит, поэтому, мы и в дальнейшем будем добиваться успехов».

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