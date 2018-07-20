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Новая оптическая иллюзия озадачила интернет-пользователей

Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.

Фото : © Depositphotos / ZaraMuzafarova20 июля 2018, 19:24

Пользователи твиттера восхитились оптической иллюзией, представленной профессором Техасского университета в Эль‐Пасо Дэвидом Новиком, передает РИА Новости.

На картинке за цветными горизонтальными полосами изображены несколько кругов, которые кажутся разноцветными. Однако на самом деле все фигуры окрашены в бледно-абрикосовый цвет, что можно увидеть, открыв изображение на весь экран.

Новак назвал иллюзию "конфетти". В комментариях к посту некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения.

"Великолепно"! Следуя вашему примеру, я сделал такую же картинку с желтыми сердцами, которые кажутся разноцветными", — написал @AkiyoshiKitaoka

"Отличная головоломка для мозга", — согласилась @Manisha3005.

Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.


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