Новая оптическая иллюзия озадачила интернет-пользователей

Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.

Пользователи твиттера восхитились оптической иллюзией, представленной профессором Техасского университета в Эль‐Пасо Дэвидом Новиком, передает РИА Новости.

На картинке за цветными горизонтальными полосами изображены несколько кругов, которые кажутся разноцветными. Однако на самом деле все фигуры окрашены в бледно-абрикосовый цвет, что можно увидеть, открыв изображение на весь экран.

A new Munker illusion, which I call confetti. All the dots in the background are the same color (RGB 250, 219, 172) but are perceived as four different colors. The differences are subtle, though, and depend on the size of the image when it's viewed. cc @AkiyoshiKitaoka pic.twitter.com/vT6x64LLTy — David Novick (@NovickProf) 18 июля 2018 г.

Новак назвал иллюзию "конфетти". В комментариях к посту некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения.

"Великолепно"! Следуя вашему примеру, я сделал такую же картинку с желтыми сердцами, которые кажутся разноцветными", — написал @AkiyoshiKitaoka

"Отличная головоломка для мозга", — согласилась @Manisha3005.

Magnificent! I have followed your idea and have made a similar image that yellow hearts appear to be different in color. pic.twitter.com/qLTqVebyvg — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 19 июля 2018 г.

Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.

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