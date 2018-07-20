Акция в память о Денисе Тене прошла у посольства Казахстана в Москве

Москвичи прощаются с фигуристом.

Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве, чтобы почтить память фигуриста Дениса Тена, погибшего накануне в Алматы, передает корреспондент РИА Новости.

У входа в здание на Чистопрудном бульваре, где установлен портрет спортсмена, лежат алые гвоздики и белые розы. Кто-то приходит без цветов и только молча смотрит на портрет.

По словам Дарьи Лобановой, которая пришла выразить соболезнования, новость о смерти фигуриста шокировала её.

"Когда я вчера узнала, у меня какое-то опустошение было, просто шок. Потому что это в моем родном городе произошло, в центре! Посреди бела дня. У меня шок, опустошение и чувство несправедливости. Конечно же, очень жалко спортсмена", - сказала девушка в разговоре с журналистами.

"Человек благородный, человек сильный, умеющий показать, чего он хочет от этой жизни, который умеет показать пример служения своему делу. Самое главное, что в нем не было ни капли зла, ни капли агрессии, ни капли желания выставиться просто потому что он такой", - поделилась своим мнением член Союза писателей России Регина Лукашина, которая также пришла почтить память Дениса.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным полиции, в четверг днем Тен получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых он застиг за кражей зеркал со своего автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. В пятницу прокурор Алматы сообщил о задержании одного из подозреваемых, который впоследствии признался в совершении преступления.

Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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