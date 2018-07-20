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В интернете опубликована песня Дениса Тена

Спортсмен анонсировал песню в конце июня.

Фото : Скриншот с видео20 июля 2018, 19:56

В Интернете опубликовали песню казахстанского фигуриста Дениса Тена «She won't be mine», сообщает Zakon.kz.

Ролик разместил телеканал Gakku на своей странице в Instagram.

"Давайте запомним его как очень талантливого и музыкального человека. Официальная версия песни Дениса Тена She won't be mine уже доступна для скачивания в нашем Telegram-канале OfficialGakku".

Денис анонсировал песню в конце июня. Он публиковал видео о создании композиции продолжительностью около четырех минут.

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