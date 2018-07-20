Отменен концерт DJ Smash в Астане в связи с гибелью Тена
Концерт Димы Билана перенесен на август.
Фото : ЭКСПО20 июля 2018, 20:02
Национальная Компания «Астана ЭКСПО-2017» скорбит по поводу трагической гибели казахстанского фигуриста, бронзового призёра зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена и приносит искренние соболезнования его родным и близким.
В этой связи выступление DJ Smash, запланированное на 21 июля, отменяется. Концерт Димы Билана, запланированный на 22 июля т.г., переносится на 15 августа.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929125-a1fe528acff39740a6ac976fe98fd00e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...