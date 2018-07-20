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Отменен концерт DJ Smash в Астане в связи с гибелью Тена

Концерт Димы Билана перенесен на август.

Фото : ЭКСПО20 июля 2018, 20:02

Национальная Компания «Астана ЭКСПО-2017» скорбит по поводу трагической гибели казахстанского фигуриста, бронзового призёра зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена и приносит искренние соболезнования его родным и близким.

В этой связи выступление DJ Smash, запланированное на 21 июля, отменяется. Концерт Димы Билана, запланированный на 22 июля т.г., переносится на 15 августа.


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