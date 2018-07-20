Дядя Дениса Тена сделал заявление от имени всей семьи

Он считает важным проводить Дениса в последний путь достойно.

Дядя трагически погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена Вячеслав Югай сделал заявление от имени семьи спортсмена, сообщает Zakon.kz.

"Ушел из жизни Денис. Он не только мой племянник, он великий спортсмен, достойно представляющий нашу страну. Завтра в 10 часов состоится гражданская панихида во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Мы должны достойно проводит его в последний путь. Просьба родных и близких - чтобы завтра прошло все достойно, чтобы мы достойно проводили в последний путь Дениса. Любые ЧП, недоразумения – это, конечно, будет камень в память Дениса",- сказал дядя чемпиона.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое автоворов, укравших с его автомобиля зеркала. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержаны оба подозреваемых.

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