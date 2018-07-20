В Казахстане провели пуск модернизированной ракеты системы ПРО

Техника выполнила поставленную задачу и поразила условную цель в установленное время.

Минобороны России разместило в интернете видеозапись пуска модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), передает РИА Новости.

Полутораминутный видеоролик начинается с доставки и постановки техники в шахту. Затем с разных точек показан пуск ракеты, ее полет и успешное поражение цели.

Ранее в тот же день в официальном печатном органе Минобороны газете "Красная звезда" сообщалось, что Россия провела успешные пуски новой противоракеты. Техника выполнила поставленную задачу и поразила условную цель в установленное время, приводились в статье слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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