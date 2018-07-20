Подозреваемый в убийстве Дениса Тена разрыдался в суде

Киясова доставили под охраной в суд.

В Алмалинском районном суде рассмотрели меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Перед началом судебного заседания Нуралы Киясова доставили под охраной в суд. Из показаний стало известно, что он безработный. Образование - среднее. Отвечая на вопросы судьи, он не смог сдержать слез. Ранее был судим, но освобожден из зала суда.

«Я вообще не бил, не ударял ножом. Я только стоял и смотрел», - сказал Нуралы Киясов.

Адвокат заявил, что его подопечный никому не наносил повреждений и попросил суд отпустить его под расписку. По ходатайству подозреваемого и его адвоката суд запретил фото-, видеосъемку.

Оба молодых человека подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 ч.2. УК РК.

Ранее сообщалось, что задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена - Киясов Нуралы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Недавно стало известно, что находившийся в розыске второй фигурант дела - Арман Кудайбергенов, был задержан. Ранее суд взял его под стражу, заочно.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы фигуристу нанесли ножевые ранения. В ДВД сообщили, что он застал злоумышленников, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

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