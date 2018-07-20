Бетономешалка рухнула в траншею в Алматы

Тяжелую машину до сих пор не могут достать из ямы.

В пятницу, 20 июля, в Алматы бетономешалка упала в траншею, передает Zakon.kz.

ЧП произошло по улице Чайкиной между Курмангазы и проспектом Абая. Груженая бетономешалка приехала к траншее, где должна была сливать бетон. Машина находилась на узкой дорожке вдоль траншеи, когда под задними колесами осыпалась земля, и тяжелый автомобиль кувыркнулся вниз.

Грузовик сильно деформировался, цистерна всмятку. По счастливой случайности пострадавших нет: в момент падения в кабине грузовой машины никого не было.

Сначала приезжал маленький кран, но его мощи не хватило, чтобы вытащить бетономешалку из траншеи. Позднее приехал очень крупный кран, но и ему вытащить ее не удалось.

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