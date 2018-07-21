«Ну, уж если мусульмане просят»: Путин пообещал подумать над возвращением пива на стадионы

С соответствующей просьбой к президенту обратился глава Татарстана Рустам Минниханов.

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением главы Татарстана Рустама Минниханова, которое тот озвучил на заседании госсовета по физкультуре и спорту.

Так, руководитель региона попросил главу нашего государства возобновить продажу пива на стадионах. Как заметил Минниханов, во время чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) в Казани было продано пива на 89 миллионов рублей, при этом «никаких эксцессов и проблем не было». «Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», - заявил глава Татарстана.

В ответ Путин заверил, что обязательно рассмотрит вопрос более либерального подхода к продаже пенного напитка во время футбольных матчей. «Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», - сказал российский лидер.

В пятницу Путин посетил специально построенный к ЧМ-2018 стадион в Калининграде и провел там совещание совета по развитию физкультуры и спорта, на котором подвел итоги чемпионата мира.

Источник: kp.ru

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