Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

«Ну, уж если мусульмане просят»: Путин пообещал подумать над возвращением пива на стадионы

С соответствующей просьбой к президенту обратился глава Татарстана Рустам Минниханов.

Фото : REUTERS21 июля 2018, 01:51

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением главы Татарстана Рустама Минниханова, которое тот озвучил на заседании госсовета по физкультуре и спорту.

Так, руководитель региона попросил главу нашего государства возобновить продажу пива на стадионах. Как заметил Минниханов, во время чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) в Казани было продано пива на 89 миллионов рублей, при этом «никаких эксцессов и проблем не было». «Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», - заявил глава Татарстана.

В ответ Путин заверил, что обязательно рассмотрит вопрос более либерального подхода к продаже пенного напитка во время футбольных матчей. «Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», - сказал российский лидер.

В пятницу Путин посетил специально построенный к ЧМ-2018 стадион в Калининграде и провел там совещание совета по развитию физкультуры и спорта, на котором подвел итоги чемпионата мира.

Источник: kp.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты