Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Телеведущий Алексей Шахматов прокомментировал смерть Дениса Тена

"Какой кошмар!", - написал Шахматов в Twitter.

Фото : соцсети21 июля 2018, 06:37

Телевизионный ведущий Алексей Шахматов, который не так давно покинул Казахстан, высказался о смерти Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

"Какой кошмар!", - написал Шахматов в Twitter.

"Раздавлен просто...", - опубликовано в его Instagram.

19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты