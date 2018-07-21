Телеведущий Алексей Шахматов прокомментировал смерть Дениса Тена
"Какой кошмар!", - написал Шахматов в Twitter.
Фото : соцсети21 июля 2018, 06:37
Телевизионный ведущий Алексей Шахматов, который не так давно покинул Казахстан, высказался о смерти Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
"Какой кошмар!", - написал Шахматов в Twitter.
Какой кошмар!— Алексей Шахматов (@AlShakhmatov) 19 июля 2018 г.
"Раздавлен просто...", - опубликовано в его Instagram.
19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.
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