Сколько заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

«Кайрат» и «Тобол» уже заработали по 500 тысяч евро.

Алматинский «Кайрат», костанайский «Тобол» и павлодарский «Иртыш» провели ответные матчи в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

«Кайрат» на своем поле без проблем разгромил андоррский «Энгордани» — 7:1 (Эппель — 4, Эсеола, Исламхан, Вороговский) — и вышел во второй раунд. Первая игра также завершилась в пользу алматинцев — 3:0.

«Тобол» дома обыграл грузинский «Самтредиа» — 2:0 (Турысбек, Дарабаев). В первой встрече костанайская команда также взяла верх — 1:0 (Федин). Таким образом, подопечные Владимира Никитенко тоже пробились во второй раунд квалификации.

А вот «Иртыш» завершил выступление в турнире, неожиданно проиграв при своих болельщиках литовскому «Тракаю» — 0:1. Первый матч в Литве завершился вничью. — 0:0.

Таким образом, в этом сезоне Лиги Европы «Кайрат» и «Тобол» уже заработали по 500 тысяч евро (240 тысяч — за участие в первом отборочном раунде и 260 тысяч — за выход во второй). «Иртышу» УЕФА выплатит лишь 240 тысяч евро за первый раунд.



