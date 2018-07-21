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В США жертвами кораблекрушения стали 17 человек

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ветер, приведший к шторму на озере.

Фото : Vzglyad.az21 июля 2018, 09:10

Очевидцы засняли на видео кораблекрушение на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, при котором, согласно последней информации, погибли 17 человек, передает РИА Новости.

Ранее появились данные о 13 погибших. Как сообщил телеканалу NBC шериф округа Стоун Доу Рейдер, количество жертв увеличилось после того, как нашли тела четырех человек, которых считали пропавшими без вести. Семь человек находятся в больнице, один из них с тяжелыми травмами.

Также стало известно, что на борту прогулочного катера находился 31 человек, включая несовершеннолетних. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ветер, приведший к шторму на озере. Сообщается, что порывы достигали порядка ста километров в час.


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