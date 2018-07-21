Какая погода ожидает казахстанцев в субботу

Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь в южной и восточной половине республики погода без осадков.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь в южной и восточной половине республики погода без осадков. Ожидается усиление ветра с пыльной бурей, в северной половине ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют туман, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с, днем в отдельных районах - шквал, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают ночью и утром туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях - усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами – шквал, ветер 15-20 м/с, днем возможен град.

В Мангыстауской, Атырауской, днем Актюбинской областях усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской области ожидается туман, на большей части ветер 15-20 м/с, днем шквал, возможен град.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 32°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 26°, преимущественно облачно.

Прогноз погода на 21 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!