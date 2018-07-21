На место происшествия вызвали полицейских, которые арестовали извращенца сразу же после того, как увидели кадры с камер видеонаблюдения.

Молодая официантка публично отомстила мужчине, который схватил ее за попу – и теперь это обсуждает весь мир, пишет Lifter.

21-летняя Эмелия Холден работает официанткой в Саванне, штат Джорджия. Во время смены девушка столкнулась с довольно грубым и непростительным отношением к себе.

Скрытая камера зафиксировала, как некий мужчина ударил Холден по ягодицам, но девушка не растерялась. Она повернулась, схватила незнакомца за футболку и невероятным броском откинула к стене.

На место происшествия вызвали полицейских, которые арестовали извращенца сразу же после того, как увидели кадры с камер видеонаблюдения.

Мужчина провел в камере два дня. Им оказался 31-летний Райан Червински из Флориды. Он женат 11 лет, и недавно стал отцом двух дочерей-двойняшек.

Чтобы его отпустили, ему пришлось заплатить штраф в размере $2500.

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