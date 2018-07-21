В Астане проходит гражданская панихида по Денису Тену

В мероприятии принимают участие представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители Астаны.

Эта трагедия потрясла всю страну. Знаменитый казахстанский фигурист Денис Тен в четверг, 19 июля, погиб, получив ножевые ранения, пишет Sports.kz.

Акции памяти проходят в разных уголках Казахстана. Свои соболезнования выразили Глава государства Нурсултан Назарбаев, а также звезды и известные спортсмены. В день гибели Дениса Тена стены скорби появились в Астане и в Алматы. Люди несли цветы и приходили, чтобы вспомнить молодого, талантливого фигуриста, которому предстояло сделать так много.

Гражданская панихида по трагически погибшему спортсмену проходит в субботу в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. В мероприятии принимают участие представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители Астаны.

Траурное мероприятие проходит параллельно с панихидой в Алматы — во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

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