Устькаменогорцы почтили память фигуриста Дениса Тена

Горожане собрались у Дворца спорта им. Б. Александрова в знак скорби по убитому преступниками королю льда.

Накануне вечером в областном центре состоялась акция скорби. Устькаменогорцы, как и жители всего Казахстана, скорбят о трагически погибшем Денисе Тене, передает Устинка LIVE.

У портрета фигуриста горожане зажгли свечи, принесли цветы. Даже те, кто не знал его лично не могли сдержать слез.

- Я смотрела его выступления по телевизору, он такой молодой, такой талантливый, столько еще побед могло быть у него впереди. Даже не могу представить какое горе переживают родители. Какими извергами нужно быть, чтобы лишить жизни человека. Надеюсь, преступников будет ждать самая суровая мера, - говорит горожанка Елена Воронина.

Напомним, сегодня состоялся хоккейный матч между командами Усть-Каменогорска и Астаны. Юные спортсмены также почтили память Дениса Тена минутой молчания.

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