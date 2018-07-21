Праздничным гала-концертом завершились Дни культуры Астаны в Восточном Казахстане

Гастрольный тур в Усть-Каменогорске завершил гала-концерт «Астанадан ақ тілек».

Богатая на яркие события и праздничные мероприятия выдалась неделя для восточноказахстанцев, передает Zakon.kz.

Со своей программой в регион приезжали столичные артисты в рамках Дней культуры, приуроченных к юбилею Астаны. Гастрольный тур в Усть-Каменогорске завершил гала-концерт «Астанадан ақ тілек».

Самые яркие творческие коллективы столицы выступали в пятничный вечер для жителей и гостей Усть-Каменогорска. Громкими овациями сопровождались выступления Казахского оркестра Государственной академической филармонии города Астаны, ансамблей эстрадного танца, народного танца «Шалқыма». Помимо этого, звезды отечественной эстрады, среди которых Алмас Кишкенбаев, Клара Туленбаева, Куляим Каирбаева, трио Di-ArtStyle, Бауыржан Исаев, Ринат Мальцагов, исполнили свои хиты.

- Мы бесконечно тронуты таким теплым приемом. Все наши постановки и концертные программы тщательно отбираются и готовятся, чтоб подарить людям наш всеобщий казахстанский праздник – юбилей столицы, - говорит заместитель руководителя управления культуры и спорта города Астаны Нарима Мухамбеталина.

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