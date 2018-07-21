Денис Тен являлся офицером Нацгвардии в воинском звании лейтенант

Денис, как член спортивной команды Национальной гвардии принимал самое активное участие в военно-патриотическом воспитании военнослужащих

Главное командование, Военный совет, Совет ветеранов Национальной гвардии выражают свои глубокие соболезнования родным и близким лейтенанта Тен Дениса Юрьевича в связи с его безвременной и трагической кончиной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Неоценим вклад Дениса в становление и развитие вфигурного катания в стране и мире. Денис является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, 5 кратным чемпионом страны, чемпионом Азиатских игр, чемпионом 4-х континентов, бронзовым призером Олимпийских игр.

Денис, как член спортивной команды Национальной гвардии принимал самое активное участие в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, являясь примером трудолюбия и целеустремлённости для молодого поколения казахстанцев.

Он проходил срочную воинскую службу в воинской части 7552 Национальной гвардии в г. Алматы. После чего остался на службу по контракту. Являлся старшим инструктором спортивной команды Национальной гвардии РК. Несмотря на плотный график, всегда находил время встречаться с офицерами и солдатами, где охотно делился своими достижениями в спорте.

"Все мы глубоко скорбим о кончине выдающегося спортсмена, невообразимо жаль, когда уходят такие легендарные личности. Но в наших сердцах остается благодарность за то, что он был с нами, за то доброе, что он сделал при жизни! Искренне желаем родным и близким крепости духа и стойкости в этот трагический час", - говорится в сообщении.

Видео: отрывок из его последнего выступления с офицерами Национальной гвардии в преддверии Дня защитника Отечества 7 мая 2018 года, где он делится мыслями о службе и долге защиты Родины.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!