В Астане подорожал проезд в общественном транспорте

Ценник подскочил и на экспресс-маршрутах, где одна поездка обойдется в 250 тенге.

Субботнее утро для некоторых пассажиров столичных автобусов началось с неприятного сюрприза: с сегодняшнего дня в городе подорожал проезд, пишет Sputnik.

Отныне при оплате наличными придется платить не 90 тенге, а в два раза больше. Ценник подскочил и на экспресс-маршрутах, где одна поездка обойдется в 250 тенге.

У аппаратов с терминалами несколько дней наблюдались очереди, ведь теперь очевидна выгода транспортных карт. При безналичном расчете проезд в автобусах – все те же 90 тенге, а на экспрессах – 180. Для льготников условия перевозок остаются без изменений.

С момента первой валидации транспортной карты в течение часа доступна бесплатная пересадка. Раньше количество было неограниченным.

Сколько будут платить жители пригородов

Изменения коснулись и тех, проживает в пригородах столицы. Стоимость проезда, которая зависит от транспортной зоны, увеличивается в два раза.

Чтобы доехать, к примеру, до поселков Косшы, Коянды, Кызылжара вместо 90 тенге нужно заплатить 180 тенге. До Акмола и Максимовки – 400 тенге вместо прежних 200 тенге, а до Аршалы — 800 тенге.

Льготники, которые проживают в пригородах, смогут доехать до города бесплатно при наличии именных транспортных карт.

Куда денутся кондукторы

В Астана LRT пообещали, что скоро в автобусах исчезнут кондукторы, а значит и человеческий фактор. Речь о том, что никто не сможет проехать "зайцем" и при этом положить в карман кондуктора копеечку.

"Есть кондукторы, на которых очень много жалоб. Такие будут уволены. Те, кто работал добросовестно, у которых есть среднее специальное образование, перейдут в департамент транспортного контроля, часть будет непосредственно у себя в автопарках", — рассказала руководитель службы по связям с общественностью ТОО "Astana LRT" Науат Азанбаева.

Должность кондуктора исчезнет полностью, когда 70% жителей обзаведутся картами.

Карта Astra Plat: где купить и как пользоваться

В городе есть семь спецкасс и 30 терминалов. Пополнить карты можно и через через терминалы Qiwi, Kaspi.kz, на интернет-банкингах.

Чтобы приобрести "пластик", нужно следовать инструкции на экране терминалов. При пополнении выбрать опции "Транспортный кошелек" или "Месячный проездной" и внести деньги в купюроприемник.

Сообщалось, что купить карты можно будет в самих автобусах.

Кому выгодно повышение проезда в Астане

Чувствовать ветер перемен жители стали еще прошлой осенью, когда внезапно заговорили о возможном включении проезда в счета за коммунальные услуги. Позже идея сошла на нет, но в начале года в столице появились красные терминалы.

Таким образом, в городе решили избавиться от прошлого, то есть бумажных билетов. Но сделать это сразу не удалось, ведь не все перешли на "безнал".

В Астана LRT считают, что карточки "убьют" долю теневого оборота и увеличат реальные доходы перевозчиков. В компании заявляли, что в столице автопарки работают в убыток, а перевозки по факту стоят 300 тенге.

Проезд в Астане: от 3800 тенге до 180 тенге

Завязка эпопеи под названием "Проезд в Астане", как упоминалось выше, началась еще прошлой осенью. Тогда общественность взбудоражила мысль городских властей о том, что можно включить оплату проезда в счета за комуслуги.

В Астана LRT идею назвали "революционной", но жители резонно возмутились.

Позже аким Астаны успокоил жителей, заявив, что поквартирной оплаты за проезд не будет. Спустя месяц вновь на повестку дня встал вопрос о проезде. Автопарки поставили в пример Алматы, где есть дифференцированный тариф.

Новые правила в автобусах

Плюс ко всему, с сегодняшнего дня меняются правила высадки и посадки пассажиров.

Теперь в автобусы с двумя и более дверьми можно заходить только через переднюю, а выходить – через все, кроме передней. Средняя дверь — для лиц с особыми потребностями и людей с колясками.

Привыкнуть к новым условиям жителям помогут кондукторы, которые пока еще не распрощались со своими должностями.

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