Геннадий Головкин прилетел на панихиду по Денису Тену в Алматы
21 июля 2018, 11:08
Гражданская панихида проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака.
Из Лос-Анджелеса на гражданскую панихиду прибыл Геннадий Головкин, передаёт МИА «Казинформ».
На панихиде присутствует Геннадий Головкин, прервавший свой тренировочный лагерь перед боем с Саулем Альваресом.
Гражданская панихида проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака. Почти вся арена дворца спорта заполнена людьми, которые пришли проститься с Денисом Теном.
Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.
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