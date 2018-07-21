Геннадий Головкин прилетел на панихиду по Денису Тену в Алматы

Из Лос-Анджелеса на гражданскую панихиду прибыл Геннадий Головкин, передаёт МИА «Казинформ».

На панихиде присутствует Геннадий Головкин, прервавший свой тренировочный лагерь перед боем с Саулем Альваресом.

Гражданская панихида проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака. Почти вся арена дворца спорта заполнена людьми, которые пришли проститься с Денисом Теном.

Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.





Все новости по теме смотрите здесь.