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Из горящего рынка в Петропавловске эвакуировали 90 человек

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК21 июля 2018, 12:07

Из горящего здания рынка в Петропавловске эвакуированы 90 человек персонала и посетителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"В 10:15 утра произошел пожар в торговых бутиках на площади, по предварительным данным, 500 кв.м. Пожар локализован в 10:44", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 ед. специализированной пожарной техники.


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