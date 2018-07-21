Из горящего рынка в Петропавловске эвакуировали 90 человек
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК21 июля 2018, 12:07
Из горящего здания рынка в Петропавловске эвакуированы 90 человек персонала и посетителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"В 10:15 утра произошел пожар в торговых бутиках на площади, по предварительным данным, 500 кв.м. Пожар локализован в 10:44", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 ед. специализированной пожарной техники.
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