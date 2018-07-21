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Восточный Казахстан и Астана договорились о сотрудничестве на бизнес-форуме

Во время форума стороны делились успешным опытом в реализации региональных программ по поддержке предпринимательства, проектов государственно-частного партнерства, проектов по цифровизации.

Фото : rabotnikitv.com21 июля 2018, 12:30

В Восточном Казахстане в течение четырех дней пребывали гости из столицы. Помимо культурной программы астанинская делегация во главе с заместителем акима Астаны Ермеком Аманшаевым встретилась с восточноказахстанскими руководителями предпринимательских структур. На бизнес-форуме обсуждалось межрегиональное сотрудничество, передает Zakon.kz.

Во время форума стороны делились успешным опытом в реализации региональных программ по поддержке предпринимательства, проектов государственно-частного партнерства, проектов по цифровизации.

По словам заместителя акима Восточного Казахстана Асем Нусуповой, с Астаной у нас очень много общего.

- У нас очень много точек соприкосновения: в социальной сфере и предпринимательстве, а также в цифровизации различных сфер жизни. Но также у обеих сторон есть уникальные проекты. Это главный фактор для взаимовыгодного сотрудничества, - отмечает Асем Нусупова.

Стороны подписали шесть меморандумов, суть которых заключается во взаимном обмене опытом, развитию межрегионального сотрудничества. Договора были подписаны между акиматами Астаны и Восточно-Казахстанской области, Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны и Управлением индустриально-инновационного развития ВКО, Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны и Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, АО «Астана Innovations» и Управлением индустриально-инновационного развития ВКО, АО «НК «СПК «Астана» и АО «НК «СПК «Ертіс», АО «Астана Innovations» и КГУ «Центр информационных технологий».


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