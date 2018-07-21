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Абаев о гибели Тена: Это урок для всех нас

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев произнес речь на гражданской панихиде по Денису Тену в Астане.

Фото : Times.kz21 июля 2018, 13:03

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев произнес речь на гражданской панихиде по Денису Тену в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Это урок для всех нас, болезненный трагический урок, который нам нужно усвоить и больше не повторять. Прости и прощай, Денис", - сказал Даурен Абаев.

Почтить память фигуриста прибыли боксер Данияр Елеусинов, послы Южной Кореи и Японии в Казахстане и остальные казахстанцы.

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