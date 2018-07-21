Абаев о гибели Тена: Это урок для всех нас

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев произнес речь на гражданской панихиде по Денису Тену в Астане.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев произнес речь на гражданской панихиде по Денису Тену в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Это урок для всех нас, болезненный трагический урок, который нам нужно усвоить и больше не повторять. Прости и прощай, Денис", - сказал Даурен Абаев.

Почтить память фигуриста прибыли боксер Данияр Елеусинов, послы Южной Кореи и Японии в Казахстане и остальные казахстанцы.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!