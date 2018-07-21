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Столетняя старушка прогнала воров палкой

Две злоумышленницы ворвались в квартиру 103-летней немки, когда та открыла входную дверь.

Фото : Новорос Стартап21 июля 2018, 13:58

Престарелая жительница немецкого Берлина набросилась на воров с палкой. Об этом сообщает издание The Local.

Две злоумышленницы ворвались в квартиру 103-летней немки, когда та открыла входную дверь. Они отвели ее на кухню и потребовали подписать некие документы. Еще один преступник остался на лестничной клетке. В полиции полагают, что он намеревался вынести ценные вещи, пока его сообщницы отвлекают хозяйку.

Старушка нарушила их планы. Она отказалась подписывать бумаги, а когда одна из женщин подошла слишком близко, с неожиданной резвостью схватила трость и с ее помощью выгнала обеих за порог. После этого все трое злоумышленников скрылись. Долгожительница не пострадала.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

Источник: Лента.ру


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