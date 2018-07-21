В Сети повяилось tribute-видео на песню Дениса Тена
21 июля 2018, 15:46
В интервью Денис Тен рассказал, что идея этой мелодии родилась, когда он был в Южной Корее.
В Сети появилось tribute-видео на песню Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Gakku.tv.
В интервью Денис Тен рассказал, что идея этой мелодии родилась, когда он был в Южной Корее.
- Я где-то в лифте ехал и тут вдруг "She won’t be mine". Просто в кафе садишься и начинаешь. Это мое любимое время между тренировками, когда ты layer за layer пишешь гитару, - рассказывал Тен.
Знаменитого фигуриста не стало 19 июля. Он умер от ранения ножом автоворами.
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