В Сети повяилось tribute-видео на песню Дениса Тена

В интервью Денис Тен рассказал, что идея этой мелодии родилась, когда он был в Южной Корее.

В Сети появилось tribute-видео на песню Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Gakku.tv.

В интервью Денис Тен рассказал, что идея этой мелодии родилась, когда он был в Южной Корее.

- Я где-то в лифте ехал и тут вдруг "She won’t be mine". Просто в кафе садишься и начинаешь. Это мое любимое время между тренировками, когда ты layer за layer пишешь гитару, - рассказывал Тен.

Знаменитого фигуриста не стало 19 июля. Он умер от ранения ножом автоворами.

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