КВН-щик Азамат Мусагалиев о гибели Тена: Казахстан, держитесь, родные

Он принес свои соболезнования.

КВН-щик и участник шоу "Однажды России" Азамат Мусагалиев высказался по поводу гибели Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Он принес свои соболезнования.

"Огромная потеря. Ужасная трагедия. Такой парень. Казахстан, держитесь, родные. Не знаю, что писать. Очень жаль... Иманды болсын", - написал артист в Instagram.

Знаменитого фигуриста не стало 19 июля. Он умер от ранения ножом автоворами.

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