«Автомойщиц в стрингах» из Актау привлекли к ответственности

Составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудники полиции установили личности девушек в стрингах на автомойке в Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.





- По данному факту в отношении участников видеоролика составлен административный протокол по части 1 статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ведомстве.

Напомним , что девушки стали героинями видеоролика, снятого прохожим, который в интернете за сутки набрал большое количество просмотров.

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