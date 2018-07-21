«Автомойщиц в стрингах» из Актау привлекли к ответственности
Составлен протокол об административном правонарушении.
Фото : YouTube21 июля 2018, 16:00
Сотрудники полиции установили личности девушек в стрингах на автомойке в Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
- По данному факту в отношении участников видеоролика составлен административный протокол по части 1 статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ведомстве.
Напомним, что девушки стали героинями видеоролика, снятого прохожим, который в интернете за сутки набрал большое количество просмотров.
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