Кукурузные чипсы дважды подожгли американский завод

На заводе тестировали новые способы утилизации отходов производства.

Пожарные американского города Остин (штат Техас) дважды за неделю выезжали тушить завод из-за самопроизвольного возгорания кукурузных чипсов.

На заводе тестировали новые способы утилизации отходов производства, однако «что-то пошло не так», отмечается в сообщении пожарного департамента города в Facebook.

«Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие вкусности, необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!» — отмечается в сообщении.

В первый раз чипсы, собранные для утилизации, загорелись 12 июля. Также пожарные приехали на вызов по тому же поводу 18 июля.

Ущерб от пожара оценили как незначительный: сгорели только коробки с отходами, и пострадал фасад здания. Оставшиеся коробки пожарные решили утопить, чтобы не допустить новых случаев самовозгорания.

Источник: Lenta.ru

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