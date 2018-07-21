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Автобус загорелся на трассе в СКО

Огонь перекинулся в салон.

Фото : КЧС МВД РК21 июля 2018, 16:20

В Айыртауском районе на 64 км автодороги Кокшетау-Рузаевка, загорелся двигательный отсек рейсового автобуса марки КАВЗ «Аврора», следовавшего по маршруту «Дружба-Кокшетау», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Огонь перекинулся в салон. Площадь возгорания составила 14 кв.м.

Пожар локализован в 12.33 и ликвидирован в 13.28. Жертв и пострадавших нет.

Пассажиры самостоятельно вышли с салона и уехали на попутном автотранспорте.


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