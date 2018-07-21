Акмолинцы скорбят о смерти Дениса Тена

Более тысячи человек собрались в центральном парке, чтобы почтить память и попрощаться с любимым героем.

Объединенные общим горем жители Кокшетау и Акмолинской области скорбят о безвременно покинувшем этот мир прославленном чемпионе, талантливом фигуристе и просто прекрасном человеке Денисе Тене, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Более тысячи человек собрались в центральном парке, чтобы почтить память и попрощаться с любимым героем, Олимпийским чемпионом Денисом Теном, передает областное управление внутренней политики.

Жители и гости областного центра со слезами на глазах несли цветы, игрушки и шары к месту, где размещена фотография Дениса Тена. Многие принесли с собой фотоснимки спортсмена.

Трагическая гибель великого фигуриста никого не оставила равнодушным. В социальных сетях под многочисленными постами общественность выражает свои соболезнования, сожаления об огромной потере.

«Талантливый, очень обаятельный, серьезный парень. Я помню, когда мы ввели Дворец спорта «Бурабай» он приезжал в наш город. Ему было лет 17-18. У него было огромное желание состояться в спорте, побеждать…» - поделилась заместитель акима области Айна Мусралимова.

«Прощай, Денис Тен» - слова, которые в эти дни звучат повсюду, и в которые не хочется верить…

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