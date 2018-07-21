В Алматы для оперативного реагирования на водоемах организовано круглосуточное дежурство ЧС

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на воде продолжатся до конца купального сезона.

Спасатели ДЧС города Алматы совместно с сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, ювенальной полиции, местной полицейской службы ДВД г.Алматы и службы спасения города Алматы 21 июля текущего года провели субботник по обеспечению безопасности граждан на водоемах и реках города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

За период купального сезона в непредусмотренных для купания местах утонуло 3 человека, из которых 1 ребенок.

Так, 18 июня и 18 июля текущего года при купании в неотведенном месте на озере «Сайран» утонули гражданин Ш. 1989 г.р., и гражданин М. 1998 г.р., кроме того 6 июля в микрорайоне Көкжиек Жетысуского района на реке Есентай утонул гражданин К. 2004 г.р.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах на озере «Аэропортовское» а также озере «Сайран» организовано круглосуточное дежурство спасателей. На озере «Сайран» спасателями спасены 11 человек, 6 из которых дети.

«В ходе субботника по обеспечению безопасности граждан на воде сотрудниками МПС ДВД города Алматы за купание в непредусмотренных местах привлечено к административной ответственности 6 граждан!»- отметила официальный представитель ДЧС г.Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Совместные мероприятия по обеспечению безопасности граждан на воде продолжатся до конца купального сезона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует не оставлять детей без присмотра у воды, а также соблюдать следующие правила безопасности на воде:

-купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

-не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

-во время купания не теряйте друг друга из виду;

-не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

-не умея плавать, не пользуйтесь для плавания кругами, надувными матрацами;

-не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

-не прыгайте в вводу с лодок, мостов и причалов;

-не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

-не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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